Головні новини футболу 15 січня: Лунін перейшов у новий клуб, Маліновський не врятував Аталанту, Динамо полетіло на збір

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 січня.

Наші за кордоном

Андрій Лунін офіційно перейшов до Ов'єдо – аутсайдера Сегунди. Український воротар виступатиме за астурійців до кінця сезону на правах оренди. Лунін вже розпочав тренування в Ов'єдо і потрапив у заявку на сьогоднішній матч нової команди. "Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна.

Руслан Маліновський відзначився асистом у другому матчі поспіль, але це не врятувало Аталанту від вильоту з Кубка Італії від Фіорентини. Українець тримає марку, а його команда втрачає стабільність. Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, а за підсумками року потрапив у топ-3.

Василь Кравець офіційно повернувся в колишній клуб. Роман Яремчук ще нікуди не йде, але Гент вже підписав йому заміну з системи Ред Булла. Колишні лідери Динамо допомогли Різеспору стримати Галатасарай у Кубку Туреччини.

Україна

Динамо вирушило на перший тренувальний збір і провело прем'єрне тренування в Туреччині. Артем Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину. Попов пропустить два перші спаринги на зимових зборах – відомо, коли захисник повернеться до загальної групи.

Димінський готується до продажу Карпат. СК Дніпро-1 вийшов з відпустки – два новачки приєдналися до інших гравців клубу. Маріуполь орендував захисника, який достроково повернувся з Росії. Олімпік взяв на перегляд двох легіонерів і екс-форварда Дніпра.

Європа

Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу Кубка Італії. Наполі підписав хавбека з чемпіонату Іспанії.

Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії. Тоттенхем оголосив про трансфер перспективного португальця та послабив суперника Шахтаря.

Реал домовився про перехід зірки Аякса, а Барселона віддала в оренду Шальке свого захисника.