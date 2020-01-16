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Головні новини футболу 15 січня: Лунін перейшов у новий клуб, Маліновський не врятував Аталанту, Динамо полетіло на збір

07:00 561 Читать на русском
Головні новини футболу 15 січня: Лунін перейшов у новий клуб, Маліновський не врятував Аталанту, Динамо полетіло на збір
Головні новини футболу 15 січня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 січня.

Наші за кордоном

Андрій Лунін офіційно перейшов до Ов'єдо – аутсайдера Сегунди. Український воротар виступатиме за астурійців до кінця сезону на правах оренди. Лунін вже розпочав тренування в Ов'єдо і потрапив у заявку на сьогоднішній матч нової команди. "Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна.

Руслан Маліновський відзначився асистом у другому матчі поспіль, але це не врятувало Аталанту від вильоту з Кубка Італії від Фіорентини. Українець тримає марку, а його команда втрачає стабільність. Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, а за підсумками року потрапив у топ-3.

Василь Кравець офіційно повернувся в колишній клуб. Роман Яремчук ще нікуди не йде, але Гент вже підписав йому заміну з системи Ред Булла. Колишні лідери Динамо допомогли Різеспору стримати Галатасарай у Кубку Туреччини.

Україна

Динамо вирушило на перший тренувальний збір і провело прем'єрне тренування в Туреччині. Артем Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину. Попов пропустить два перші спаринги на зимових зборах – відомо, коли захисник повернеться до загальної групи.

Димінський готується до продажу Карпат. СК Дніпро-1 вийшов з відпустки – два новачки приєдналися до інших гравців клубу. Маріуполь орендував захисника, який достроково повернувся з Росії. Олімпік взяв на перегляд двох легіонерів і екс-форварда Дніпра.

Європа

Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу Кубка Італії. Наполі підписав хавбека з чемпіонату Іспанії.

Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії. Тоттенхем оголосив про трансфер перспективного португальця та послабив суперника Шахтаря.

Реал домовився про перехід зірки Аякса, а Барселона віддала в оренду Шальке свого захисника.

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