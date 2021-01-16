Динамо вирушило на перший зимовий збір в ОАЕ / офіційний сайт клубу

Україна

Динамо вирушило на перший тренувальний збір в ОАЕ. Мірча Луческу взяв 30 футболістів – тренер дав шанс найкращому бомбардиру молодіжки, натомість залишив кількох гравців у Києві.

Мірча Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори – "Футбол 24" розібрався з ситуацією в таборі киян.

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Трансфери

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Світ

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