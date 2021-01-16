Головні новини футболу 15 січня: Динамо розпочало збори, екс-зірка Барси їде в Україну, Руні завершив кар'єру гравця
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 січня.
Україна
Динамо вирушило на перший тренувальний збір в ОАЕ. Мірча Луческу взяв 30 футболістів – тренер дав шанс найкращому бомбардиру молодіжки, натомість залишив кількох гравців у Києві.
Мірча Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори – "Футбол 24" розібрався з ситуацією в таборі киян.
Яя Туре повертається в Україну. Вже наступного тижня колишня зірка Манчестер Сіті працевлаштується в одному з клубів УПЛ.
"Далекий родич гравця, яким захоплювалися": Маліновський змарнував шанс і розчарував Італію, Аталанта сяє і без українця.
Трансфери
Колишній капітан Карпат Олег Голодюк продовжить кар'єру в Першій лізі. Олександрія повернула двох гравців із Європи – серед них чемпіон світу.
Богдан Бутко знову покине Шахтар. Досвідчений захисник, який 2020 рік провів у польському Леху, не полетить з "гірниками" на збори. Інший гравець Шахтаря – Віктор Коваленко – вперше прокоментував чутки про контракт з Аталантою.
Гент відмовився продавати Романа Яремчука лідеру європейського чемпіонату.
Світ
Вейн Руні став повноцінним головним тренером після серії вдалих результатів своєї команди. Відповідно, 35-річний екс-нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії таким чином завершив свою кар'єру гравця.
Лаціо зганьбив Рому в дербі, завдавши команді Паулу Фонсеки вже третьої розгромної поразки в поточному сезоні Серії А.
Барселона перенесла президентські вибори на невизначений термін. Вони повинні були пройти 24 січня, але тепер можуть відбутися у березні.
Клубний чемпіонат світу втратив одного учасника, проте ФІФА вже знайшла вихід із ситуації.