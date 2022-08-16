Україна

УПЛ офіційно отримала єдиного транслятора. Озвучено умови історичного контракту на мільйони доларів в рамках телепулу. Андрій Шевченко презентував Володимиру Зеленському новий проект у колаборації з голівудським актором.

Шахтар провів два благодійні матчі за день проти Аль-Фатеха. У ранковому спарингу "гірники" розгромили суперника, а Траоре повернувся з голом після травми. У вечірньому поєдинку Шахтар програв основним складом – було слабко в атаці та жахливо в обороні, а Йовічевіч отримав домашнє завдання.

АПЛ

Ліверпуль в другому турі поспіль втратив очки. Мерсисайдці вдома не зуміли переграти Крістал Пелас, а 75-мільйонний новачок Клоппа злетів з котушок.

Руслан Маліновський не хоче переходити в Ноттінгем Форест – зірка збірної України має солідніші пропозиції з АПЛ та Ліги 1. Скаути клубів АПЛ стежили за гравцями Динамо у матчі проти Штурма.

Роналду ізолювався від гравців Манчестер Юнайтед і остаточно знахабнів. Тен Хаг змінив своє рішення щодо Кріштіану.

Мбаппе та Неймар

Зірки ПСЖ остаточно побили горщики. Мбаппе попросив клуб продати Неймара. Втім, ПСЖ розробив план, щоб помирити француза та бразильця.