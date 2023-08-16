Головні новини футболу 15 серпня: ПСЖ продав Неймара, Динамо підшукало заміну Луческу, результати ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 15 серпня.
Україна
Мірча Луческу покине Динамо у випадку непотрапляння у груповий етап єврокубків. Джерело назвало наступника румуна, який ризикує зовсім скоро залишитися без роботи.
Кубок України: Максимов продовжує розривати, Інгулець організував собі виліт в стилі Карпат, Агробізнес вибив аматорів – усі результати.
Росіяни хочуть провести матч пам'яті легенди Чорноморця і обіцяють запросити світових зірок – одеський клуб обурений.
Трансфери
ПСЖ офіційно продав Неймара в Саудівську Аравію. Бразилець отримав рекордний контракт в історії футболу.
Мадридський Реал визначився щодо трансферу Мбаппе – несподіваний поворот у тривалій сазі.
Манчестер Сіті підписав контракт з універсалом, який замаскував втрату Зінченка і Канселу.
Празька Славія остаточно визначилась з майбутнім Таловєрова. Раніше гравця молодіжної збірної України сватали в клуби Бундесліги та АПЛ.
Арсенал підписав голкіпера з іншого клубу АПЛ.
Динамо готове заплатити 10 млн євро для перехоплення трансферної цілі Арсенала. Принаймні, так стверджують у Бразилії.
Інші головні події
У вівторок зіграли матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Владислав Кочергін крокує у вирішальний раунд відбору, кінець фарерської казки, драма і серія пенальті у Празі. Богдан Михайліченко драматично програв іншому екс-динамівцю, Галатасарай, Брага і ПСВ легко пройшли далі.
Кривдник СК Дніпро-1 вибив Марсель з ЛЧ – Обамеянг забив перші голи, заміна кіпера не допомогла виграти серію пенальті. За підсумками усіх матчів стали відомі 5 пар вирішального раунду кваліфікації – українець продовжує боротьбу, ще 1 учасник під питанням.
ЧС-2023: Іспанія вперше в історії вийшла в фінал Мундіалю, вибивши Швецію у шаленому матчі.
Хосеп Гвардіола озвучив невтішний діагноз де Брюйне – лідер Ман Сіті вибув на кілька місяців.