Україна

Мірча Луческу покине Динамо у випадку непотрапляння у груповий етап єврокубків. Джерело назвало наступника румуна, який ризикує зовсім скоро залишитися без роботи.

Кубок України: Максимов продовжує розривати, Інгулець організував собі виліт в стилі Карпат, Агробізнес вибив аматорів – усі результати.

Росіяни хочуть провести матч пам'яті легенди Чорноморця і обіцяють запросити світових зірок – одеський клуб обурений.

Трансфери

ПСЖ офіційно продав Неймара в Саудівську Аравію. Бразилець отримав рекордний контракт в історії футболу.

Мадридський Реал визначився щодо трансферу Мбаппе – несподіваний поворот у тривалій сазі.

Манчестер Сіті підписав контракт з універсалом, який замаскував втрату Зінченка і Канселу.

Празька Славія остаточно визначилась з майбутнім Таловєрова. Раніше гравця молодіжної збірної України сватали в клуби Бундесліги та АПЛ.

Арсенал підписав голкіпера з іншого клубу АПЛ.

Динамо готове заплатити 10 млн євро для перехоплення трансферної цілі Арсенала. Принаймні, так стверджують у Бразилії.

Інші головні події

У вівторок зіграли матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Владислав Кочергін крокує у вирішальний раунд відбору, кінець фарерської казки, драма і серія пенальті у Празі. Богдан Михайліченко драматично програв іншому екс-динамівцю, Галатасарай, Брага і ПСВ легко пройшли далі.

Кривдник СК Дніпро-1 вибив Марсель з ЛЧ – Обамеянг забив перші голи, заміна кіпера не допомогла виграти серію пенальті. За підсумками усіх матчів стали відомі 5 пар вирішального раунду кваліфікації – українець продовжує боротьбу, ще 1 учасник під питанням.

ЧС-2023: Іспанія вперше в історії вийшла в фінал Мундіалю, вибивши Швецію у шаленому матчі.

Хосеп Гвардіола озвучив невтішний діагноз де Брюйне – лідер Ман Сіті вибув на кілька місяців.