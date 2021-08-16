Україна

Схоже, Сергій Ребров не зміг домовитись з власниками свого клубу, тому в УАФ вже знайшли альтернативного кандидата на посаду головного тренера національної команди.

Рух мав розкішний шанс забрати три очки у матчі з Колосом, але ковалівці героїчно врятувались у поєдинку.

Бойову зустріч влаштували Львів та Олександрія. Вашій увазі відеоогляд матчу.

Європа

Сумна новина надійшла з Німеччини – помер легендарний Герд Мюллер. Футбол 24 підготував матеріал про культову особистість для світового футболу.

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті вже у першому матчі нового сезону оступився, Зінченко не врятував команду Гвардіоли. Натомість Вест Хем Андрія Ярмоленка оформив ефектний камбек проти Ньюкасла.

Кріштіану Роналду може найближчим часом покинути Ювентус, сам клуб також не проти достроково припинити співпрацю з португальцем.

Українці за кордоном

Форвард Динамо Владислав Супряга найближчим часом вирушить у Серію А, трансфер перебуває на фінальній стадії.

Яремчук продовжує підкорювати чемпіонат Португалії, тренер Бенфіки у захваті від форварда збірної України.

Андрій Ярмоленко залишається найвисокооплачуванішим гравцем Вест Хема – вражаючі цифри.