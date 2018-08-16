Головні новини футболу 15 серпня: Атлетіко виграв Суперкубок УЄФА-2018, Мазяр стане головним тренером Львова

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 15 серпня.

Атлетіко виграв Суперкубок УЄФА-2018

Атлетіко в яскравому результативному матчі переміг Реал і втретє в історії завоював Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів та огляд гри. Дієго Сімеоне завоював 7 трофей на чолі "матрацників" і став першим тренером Атлетіко, який обіграв Реал у фіналах трьох різних турнірів.

Героєм зустрічі став Дієго Коста. Він оформив дубль, забивши найшвидший м'яч в історії Суперкубка УЄФА, а також долучився до голів Сауля і Коке, які в овертаймах принесли Атлетіко перемогу. "Кольчонерос" гучно відсвяткували успіх.

Андрій Лунін просидів увесь матч в запасі Реала, а на передматчевому тренуванні пропустив божевільний гол від Начо.

Реакція на перемогу Динамо над Славією

Динамо перемогло празьку Славію та вийшло у раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Головна увага після гри була прикута до двох спірних рішень арбітра. Колишній арбітр ФІФА вважає, що рефері помилився лише раз, а легендарний захисник киян сказав, що суддівська бригада мала симпатії до Динамо. Представники чеського клубу були категоричнішими – на їхню думку, Славію засудили.

Чого не можна заперечити, то це хорошої гри Віктора Циганкова. Британське видання виділило українця серед найкращих гравців у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступний суперник Динамо – нідерландський Аякс. Кияни підходять до протистояння в статусі аутсайдера – суперник значно випереджає "біло-синіх" за вартістю гравців. "Футбол 24" розповів усе, що потрібно знати про Аякс.

Мазяр стане головним тренером Львова

ФК Львів звільнив Жилмара з посади головного тренера клубу через відсутність необхідної ліцензії. Бразильський фахівець не розуміє, чому ФФУ відразу не повідомила, що він не може працювати на цій посаді.

ЗМІ повідомляють, що наступним наставником Львова буде Володимир Мазяр. Однак існує версія, що керувати командою, попри звільнення, продовжить Жилмар.