Головні новини футболу 15 лютого: Зінченко втратив лідерство в АПЛ, Мудрик програв у ЛЧ, Лунін відстояв на нуль за Реал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 лютого.
Ліга чемпіонів
Челсі програв Борусії та повис над вильотом з Ліги чемпіонів. Михайло Мудрик позбувся "гальма", але все одно отримав найнижчі оцінки. Брюгге без Романа Яремчука вдома поступився Бенфіці. Арбітр скасував два голи, а ексфорвард Шахтаря став героєм.
Україна
Андрій Ярмоленко відмовив турецькому клубу, який йде у зоні єврокубків. Росія хоче не дати Україні ЧС-2030 і вбачає Павелка головним ворогом – УАФ випустила скандальну заяву.
Шахтар і СК Дніпро-1 сьогодні стартують у весняних єврокубках. Ігор Йовічевіч назвав два чинники, які допоможуть Шахтарю здолати Ренн в Лізі Європи. Олександр Кучер тверезо оцінює шанси СК Дніпро-1 в Лізі конференцій.
Світ
Манчестер Сіті відібрав в Арсенала лідерство АПЛ. Команда Олександра Зінченка припустилася багатьох помилок, а Гвардіола дав майстерклас Артеті.
Реал розгромив Ельче – Андрій Лунін зберіг ворота сухими, а Бензема став другим бомбардиром в історії Мадрида й п'ятим у Ла Лізі.