Ліга чемпіонів

Челсі програв Борусії та повис над вильотом з Ліги чемпіонів. Михайло Мудрик позбувся "гальма", але все одно отримав найнижчі оцінки. Брюгге без Романа Яремчука вдома поступився Бенфіці. Арбітр скасував два голи, а ексфорвард Шахтаря став героєм.

Україна

Андрій Ярмоленко відмовив турецькому клубу, який йде у зоні єврокубків. Росія хоче не дати Україні ЧС-2030 і вбачає Павелка головним ворогом – УАФ випустила скандальну заяву.

Шахтар і СК Дніпро-1 сьогодні стартують у весняних єврокубках. Ігор Йовічевіч назвав два чинники, які допоможуть Шахтарю здолати Ренн в Лізі Європи. Олександр Кучер тверезо оцінює шанси СК Дніпро-1 в Лізі конференцій.

Світ

Манчестер Сіті відібрав в Арсенала лідерство АПЛ. Команда Олександра Зінченка припустилася багатьох помилок, а Гвардіола дав майстерклас Артеті.

Реал розгромив Ельче – Андрій Лунін зберіг ворота сухими, а Бензема став другим бомбардиром в історії Мадрида й п'ятим у Ла Лізі.