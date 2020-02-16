Головні новини футболу 15 лютого: останній спаринг Динамо, важка перемога Барселони, жах Манчестер Сіті продовжується

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 лютого.

Україна

Київське Динамо завершило зимовий збір перемогою над Динамо Тбілісі. Вашій увазі відеоогляд поєдинку. Головний тренер "біло-синіх" розповів про готовність підопічних до другої частини сезону.

Молодіжна команда Динамо залишила киян без єврокубкової весни. Сергій Тищенко спеціально для Футбол 24 розібрав, чому юні таланти змогли обіграти однолітків із загребського Динамо.

Європа

Манчестер Сіті ще не оговтався від дискваліфікації у Лізі чемпіонів, як над командою Гвардіоли навис ще більш жорстокий вердикт. У клубі провели екстренну нараду, де пояснили гравцям подальші дії.

Барселона у центральному матчі туру Прімери обіграла Хетафе. Відеоогляд зустрічі за посиланням.

ПСЖ несподівано втратив очки у французькій першості у матчі, де було забито 8 голів.

Українці за кордоном

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін підставив свою команду у матчі 28-го туру Сегунди.

Український хавбек Лечче Євген Шахов допоміг своїй команді здолати СПАЛ та завоювати важливі три очки.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не потрапив у стартовий склад своєї команди на зустріч з Ромою, але це не завадило бергамаскам перемогти команду Фонсеки.