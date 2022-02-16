Ліга чемпіонів

Відбулися перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті розбомбив на виїзді Спортінг – історичний погром з виходом Зінченка. Олександр отримав пів години ігрового часу, непогано увійшов у матч, але потім здувся. Гвардіола пояснив, чому українець не вийшов у старті.

У паралельному поєдинку ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом. Мессі не забив пенальті, а магічний Мбаппе добив Мадрид. Лунін не зіграв, але вразив УЄФА своїми сейвами на тренуванні. Сьогодні відбудеться ще дві гри. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Україна

Динамо розбило Кайрат на турецьких зборах, прокинувшись по перерві. Циганков з красивим голом і асистом зробив матч. Шахтар несподівано програв Маріуполю. У "гірників" грубо помилялися Матвієнко, Степаненко та Бондар.

Кадірі офіційно перейшов із Динамо в Гонвед. Минай підписав двох захисників з досвідом виступів у Європі. "Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України.

Інші новини

Спортінг відмовився летіти в Київ на матч Юнацької ліги УЄФА – Динамо пропонує два варіанти проведення гри. Інтер та Мілан намагались підписати Маліновського – відомі причини зриву трансферу. Фенербахче може зробити пропозицію Луческу. Манчестер Юнайтед у більшості здолав Брайтон і піднявся у топ-4 АПЛ – Роналду перервав шестиматчеву безгольову серію.