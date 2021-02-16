Найкращі в Україні

Відбулася церемонія "Футбольні зірки України-2020". Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем України, а Віктора Скрипника – найкращим тренером. Ілля Забарний став найкращим молодим гравцем країни, а Тайсон – найкращим легіонером УПЛ.

Руслан Маліновський отримав нагороду найкращому українському футболісту за кордоном, а Сергій Ребров – найкращому вітчизняному тренеру на чужих хлібах.

Олександр Гладкий став найкращим гравцем 14-го туру УПЛ – форвард Зорі затьмарив героїв Динамо та Львова. Кривдник Мілевського став найкращим тренером вікенду в Прем'єр-лізі.

Єврокубки

Поєдинок Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи може не відбутись через сильні морози. Брюгге переживає спалах коронавірусу перед виїздом у Київ. Динамо дозаявило чотирьох гравців на плей-офф турніру.

Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів: РБ Лейпциг проти Ліверпуля, а Барселона приймає ПСЖ. Анонси перших матчів незабаром з'являться на "Футбол 24". Неймар та Ді Марія не полетіли на матч проти Барси.

Світ

Марко Розе офіційно покине Борусію М в кінці сезону – ката Шахтаря забирає Борусія Д за солідну компенсацію. Ми пояснили, чому Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій команді магію Клоппа та кинути виклик Баварії. Мюнхенці, до речі, не зуміли обіграти Армінію – вогняна нічия на снігу.

Вест Хем без Ярмоленка обіграв Шеффілд і обійшов Ліверпуль в таблиці АПЛ. Челсі переміг Ньюкасл і повернувся в зону Ліги чемпіонів. Серхіо Рамос остаточно вирішив покинути Реал.