Головні новини футболу 15 листопада: збірна України прибула до Словаччини, Хорватія вирвала перемогу над Іспанією

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 листопада.

Збірна України

У вівторок збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги націй проти місцевої збірної. Екс-керманич "синьо-жовтих" Мирон Маркевич прогнозує появу новачків у складі національної команди в матчі зі словаками.

Напередодні поєдинку з медіа поспілкувався головний тренер команди – передматчева прес-конференція Андрія Шевченка. Також на запитання журналістів відповів і Євген Коноплянка, який не хоче ділити збірну на різні категорії.

Відповідь на запитання щодо воротарської позиції у збірній Україні в нашому матеріалі – Пятов чи Бойко: хто ж найкращий воротар прямо зараз.

Ліга націй

У дивізіоні А Хорватія у компенсований час вирвала перемогу над Іспанією. У той же час Бельгія перемогла Ісландію, а Боснія зіграла внічию з Австрією та вийшла в елітний дивізіон.

Також Білорусь виграла битву за лідерство в Люксембургу, збірна ж Грузії спіткнулася на Андоррі, але не втратила лідерства в групі D1. Варто відзначити, що Казахстан розійшовся миром із Латвією на власному полі.

Інші топ-події

Англійські клуби проголосували за введення VAR з сезону 2019/20 в АПЛ, а також визначилися з датою закриття літнього трансферного вікна наступного року.

Хавбек київського Динамо Віктор Циганков зацікавив два клуби Серії А – ціна питання 20 млн. Крім цього, він та ще двоє українців потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги Європи.

Уейн Руні провів прощальний матч за збірну Англії, а також заявив, що планує розпочати тренерську кар'єру в майбутньому.