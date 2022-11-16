Головні новини футболу 15 листопада: трансферні плани Динамо на зиму, бажання Мудрика покинути Шахтар
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 листопада.
Україна
Динамо планує зимові трансфери – кияни хочуть підсилити одразу кілька позицій. Мірча Луческу залишиться в Динамо, попри чутки про відставку. Легенда УПЛ став тренером Інгульця – попереду випробування проти Динамо. СК Дніпро-1 спробує повернути Тайсона в УПЛ. Андрій Шевченко стане членом НОК України.
Трансфери наших
Мудрик підтвердив бажання піти з Шахтаря і назвав пріоритетні варіанти. Михайло зацікавив Манчестер Юнайтед. Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі. Марсель знову націлився на Руслана Маліновського. Українець повинен замінити у Франції лідера.
Скандал Роналду
Роналду вилив нову порцію критики на Манчестер Юнайтед. Цього разу дісталося власникам клубу, а ще Кріштіану звинуватив Руні та Невілла у лицемірстві. "Ти міг би просто чухати собі яйця", – сестра написала Роналду емоційний лист на фоні скандалу з МЮ.