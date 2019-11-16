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Головні новини футболу 15 листопада: фіаско Ротаня з молодіжною збірною України, Італія встановила історичний рекорд

07:00 189 Читать на русском
Головні новини футболу 15 листопада: фіаско Ротаня з молодіжною збірною України, Італія встановила історичний рекорд
Микола Шапаренко / фото: УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест новин за п'ятницю, 15 листопада.

Збірна України

"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії

Україна – Естонія: яскрава підтримка трибун, гімн з мурашками для дебютанта, подяка героя – найкращі кадри з Запоріжжя

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21: чергове фіаско Ротаня, провал центрбеків, Цітаішвілі рветься в основу

Євро-2020

Іспанія познущалася з Мальти, Італія з історичним рекордом завершила відбір, а Фінляндія вийшла на Євро-2020.

Швеція кваліфікувалася на Євро-2020, впевнено перегравши Румунію на виїзді

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