Боснія і Герцеговина – Україна

Тренер Боснії і Герцеговини анонсував ротацію у матчі проти України. Боснія і Герцеговина – Україна: Олександр Петраков поспілкувався із пресою про роль Гармаша, реалізацію та подарунок Циганкова.

"Завтра потрібен єдиний результат": Маліновський – про настрій на Боснію і наслідки після Болгарії. "На будинках шрами від куль, а в Зеніці була різанина": він забивав Шахтарю і грав у Боснії – тут розпочинав Даріо Срна.

ЧС-2022

У кваліфікації до Кубка світу Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль. ЧС-2022, відбір: Швейцарія розгромом відібрала в Італії путівку в Катар, Англія з покером Кейна зґвалтувала Сан-Маріно.

Тим часом Данія не змогла вийти на ЧС-2022 з ідеальним результатом, а Шотландія зіграє у плей-офф кваліфікації. Натомість Бразилія залишилась без Неймара на двобій проти збірної Аргентини.

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Англійський Норвіч офіційно оголосив про призначення нового тренера. Італійська Дженоа остаточно змінила власника і назвала нового президента клубу Шевченка.

Інтер – Шахтар: ключовий гравець міланців пропустить матч Ліги чемпіонів. Ветеран Дані Алвес успішно пройшов медогляд у Барселоні та готується до презентації.