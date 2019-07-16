Головні новини футболу 15 липня: Маліновський за крок від Аталанти, Лунін претендує на престижну нагороду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 липня.

Україна

Олександр Кучер може стати гравцем Карпат. Також "леви" можуть орендувати в Динамо Русина.

Тим часом Ахмед Алібеков поїхав на збори з Олександрією. Натомість чернігівська Десна підписала Кузика, який останні півроку провів за СК Дніпро-1.

Пірейський Олімпіакос прагне підписати Бущана, а тим часом СК Дніпро-1 підписав контракт із Коркішком.

Трансфер Маліновського

Руслан Маліновський пройшов медогляд в Аталанті, але змушений повернутися в Україну. До слова, спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер українця – довелося втрутитися президенту клубу.

Андрій Шевченко порадив Маліновському перейти саме в Аталанту. Український хавбек у Бергамо – проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі та уявна конкуренція з зіркою Серії А.

Інші топ-події

Євген Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди. Зате Андрій Лунін – лідер голосування Golden Boy-2019, але втрачає шанс на Реал та Іспанію через несподіваний трансфер і 18-річного конкурента.

Бразилець Неймар повернувся у розташування ПСЖ і мав тривалу розмову з керівництвом французького гранда. Спортивний директор парижан Леонардо оцінив можливість трансферу форварда влітку.

Ікер Касільяс не гратиме за Порту в наступному сезоні.