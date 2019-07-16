toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Головні новини футболу 15 липня: Маліновський за крок від Аталанти, Лунін претендує на престижну нагороду

07:00 244 Читать на русском
Головні новини футболу 15 липня: Маліновський за крок від Аталанти, Лунін претендує на престижну нагороду
Руслан Маліновський / Photo News

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 липня.

Україна

Олександр Кучер може стати гравцем Карпат. Також "леви" можуть орендувати в Динамо Русина.

Тим часом Ахмед Алібеков поїхав на збори з Олександрією. Натомість чернігівська Десна підписала Кузика, який останні півроку провів за СК Дніпро-1.

Пірейський Олімпіакос прагне підписати Бущана, а тим часом СК Дніпро-1 підписав контракт із Коркішком.

Трансфер Маліновського

Руслан Маліновський пройшов медогляд в Аталанті, але змушений повернутися в Україну. До слова, спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер українця – довелося втрутитися президенту клубу.

Андрій Шевченко порадив Маліновському перейти саме в Аталанту. Український хавбек у Бергамо – проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі та уявна конкуренція з зіркою Серії А.

Інші топ-події

Євген Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди. Зате Андрій Лунін – лідер голосування Golden Boy-2019, але втрачає шанс на Реал та Іспанію через несподіваний трансфер і 18-річного конкурента.

Бразилець Неймар повернувся у розташування ПСЖ і мав тривалу розмову з керівництвом французького гранда. Спортивний директор парижан Леонардо оцінив можливість трансферу форварда влітку.

Ікер Касільяс не гратиме за Порту в наступному сезоні.

blog_ava
"Зачекай, ми ще до Мінська приїдемо", – Мілевський повторив свою легендарну фразу
00:25
701
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
30
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук