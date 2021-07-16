Головні новини футболу 15 липня: голкіпер збірної України на шляху до АПЛ, перемога Динамо, нова форма Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 липня.
Україна
Динамо перемогло на зборах Евіан – Лєднєв оформив дубль і став героєм. А ще у матчі був ефектний рейд Ваната з асистом Бойка.
Шахтар епічним роликом презентував нову форму. Ворскла дізналася першого суперника у Лізі конференцій. Інтерпол оголосив почесного президента полтавського клубу в міжнародний розшук.
УПЛ оголосила про збільшення кількості уболівальників на стадіонах і планує повернути плей-офф за місце у еліті. Олімпік офіційно гратиме у Першій лізі.
Трансфери
Георгій Бущан потрапив на радари Вест Хема – голкіпер Динамо та збірної України має двох зіркових конкурентів на шляху в Англію. Динамо цікавиться форвардом збірної Хорватії.
Роман Яремчук узгодив умови контракту з Бенфікою. Андрій Лунін не хоче покидати Реал – колишній клуб українця контактував з Мадридом.
Інші новини
Серія А ввела оригінальну заборону щодо екіпірування – Маліновський і Ко одні із постраждалих. Ар'єн Роббен повторно завершив кар'єру гравця.
Несподівані фаворити на виграш ЧС-2022: Італія – навіть не в топ-3, Україна вища за Польщу та своїх кривдників. Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22.