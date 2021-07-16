Україна

Динамо перемогло на зборах Евіан – Лєднєв оформив дубль і став героєм. А ще у матчі був ефектний рейд Ваната з асистом Бойка.

Шахтар епічним роликом презентував нову форму. Ворскла дізналася першого суперника у Лізі конференцій. Інтерпол оголосив почесного президента полтавського клубу в міжнародний розшук.

УПЛ оголосила про збільшення кількості уболівальників на стадіонах і планує повернути плей-офф за місце у еліті. Олімпік офіційно гратиме у Першій лізі.

Трансфери

Георгій Бущан потрапив на радари Вест Хема – голкіпер Динамо та збірної України має двох зіркових конкурентів на шляху в Англію. Динамо цікавиться форвардом збірної Хорватії.

Роман Яремчук узгодив умови контракту з Бенфікою. Андрій Лунін не хоче покидати Реал – колишній клуб українця контактував з Мадридом.

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