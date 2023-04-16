Михайло Мудрик і Роберто Де Дзербі в АПЛ / Getty Images

Україна

Продовжився 21-й тур УПЛ. Руслан Ротань оформив чергову нічию – Олександрія і Металіст 1925 поділили очки, Едмар був вилучений.

Зоря переграла Дніпро-1, Назарій Русин зробив 2 голи – скасовані забиті м'ячі, подарунок Шахтарю і сум Динамо.

Але головною подією дня став поєдинок в Ужгороді. Металіст і Верес розписали супервидовищні 5:5 – такого рахунку в елітному дивізіоні України ще не було ніколи.

У Першій лізі Карпати обіграли Металург завдяки курйозному автоголу – "леви" піднялися в зону стикових матчів за УПЛ.

Сергій Ребров відреагував на чутки про 10-річний контракт з УАФ.

Топ-матчі дня

Михайло Мудрик оформив другу результативну дію за Челсі. Вінгер збірної України віддав гольовий пас, але це не допомогло команді уникнути поразки. Челсі поступився Брайтону Роберто Де Дзербі. Італійський тренер після гри тепло поспілкувався з Мудриком.

Манчестер Сіті за 25 хвилин обіграв Лестер – дубль Холанда і серйозний урок Гвардіолі перед матчем ЛЧ з Баварією.

В Італії провалилися усі гранди. Мілан і Наполі вдовольнилися нічиїми з представниками другої половини таблиці, а Інтер зазнав 4-ї поразки у останніх 5-ти турах.

У Німеччині Баварія і Борусія Д синхронно втратили очки.

ПСЖ переміг головного конкурента і наблизився до чемпіонства. Кіліан Мбаппе увійшов в історію, вилучення вирішило все.

Мадридський Реал переміг аутсайдера перед виїздом у Лондон – 35 ударів, 2 стійки Бензема та шедевр Начо допомогли дотиснути Кадіс.

Світ

Екс-тренер Севільї та збірної Аргентини Хорхе Сампаолі знайшов нову роботу. Наставник очолив чинного володаря Кубка Лібертадорес.

Український суддя у 45 років отримав дебютне призначення на матч МЛС.