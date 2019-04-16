Головні новини футболу 15 квітня: Леганес без українців відібрав очки в Реала, Селезньов отримав нового тренера в Малазі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 квітня.

Україна

ПФК Суми позбавлений професіонального статусу через участь у договірних матчах, а декілька гравців отримали довічні дискваліфікації.

Віктор Циганков став найкращим гравцем туру в УПЛ, причому втретє поспіль. Наставник Десни Олександр Рябоконь – найкращий тренер туру. "Футбол 24" дізнався думку експерта про 24-й тур УПЛ.

Ще один українець гратиме у Німеччині. 17-річний форвард збірної України U-17 Ерік Шуранов підписав професійний контракт з Нюрнбергом. Ним цікавились Баварія та ще декілька клубів.

Ліга чемпіонів

Олександр Зінченко навряд чи зіграє в матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Тоттенхема. Українець, який вже пропустив 3 поєдинки "містян" через травму, знову не тренувався. Нагадаємо, перший поєдинок у Лондоні завершився мінімальною перемогою "шпор".

Джорджо К'єлліні та Маріо Манджукіч не допоможуть Ювентусу в матчі-відповіді проти Аякса, проте решта основних виконавців готові до гри.

Інші головні події

Реал не зумів обіграти Леганес, втративши очки вдруге за 3 останні поєдинки. Андрій Лунін та Василь Кравець не потрапили до заявки. Арсенал здолав Уотфорд та піднявся в зону Ліги чемпіонів.

"Футбол 24" взяв ексклюзивне інтерв'ю у сосіо мадридського Атлетіко, який пригадав легендарний матч проти Динамо та зачепив тему скандалу навколо Романа Зозулі.

Руслан Маліновський потрапив у збірну туру в чемпіонаті Бельгії. Українець забив переможний гол у матчі з Брюгге. А от Євген Коноплянка може покинути Шальке одним із перших – хавбек потрапив у неприємний список.

Євген Селезньов отримав нового тренера в Малазі – ним став колишній гравець Реала.