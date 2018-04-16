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ЛАЦІО - РОМА ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД МАНЧЕСТЕР СІТІ

Головні новини футболу 15 квітня: Коноплянка забив за Шальке у ворота Борусії Д, Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії

07:00 150 Читать на русском
Головні новини футболу 15 квітня: Коноплянка забив за Шальке у ворота Борусії Д, Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії
Коноплянка забив за Шальке / фото: ФК Шальке

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 15 квітня. Переможний гол Коноплянки за Шальке у ворота Борусії Ярмоленка, чемпіонство Манчестер Сіті, ПСЖ та ПСВ.

Коноплянка забив за Шальке у ворота Борусії Ярмоленка

У рурському дербі Шальке – Борусія Д Євген Коноплянка відзначився голом, який став переможним у матчі та ювілейним голом Шальке в Бундеслізі. Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку на матч.

Цей забитий м'яч став третім для українця в поточному чемпіонаті, а Шальке зміцнив свої позиції у боротьбі за друге місце в Бундеслізі.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка став чемпіоном Англії

Поразка Манчестер Юнайтед від Вест Бромвіча забезпечила Манчестер Сіті чемпіонський титул за 5 турів до фінішу чемпіонату. Олександр Зінченко отримає медаль та став лише другим українцем після Олега Лужного, який завоював чемпіонство в Англії.

Хосеп Гвардіола у 7-й раз протягом своєї тренерської кар'єри виграв чемпіонський титул. До цього іспанський фахівець тріумфував з Барселоною, Баварією та тепер із Манчестер Сіті.

Топ-матчі дня

В чемпіонаті України Карпати перемогли Сталь. Дана перемога стала для львів'ян третьою поспіль. У битві за "бронзу" Ворскла на виїзді розгромила Зорю.

В Італії дербі Лаціо – Рома завершилось нічиєю, а Реал здобув перемогу над Малагою.

В Нідерландах та Франції стали відомі чемпіони – ПСЖ розгромив Монако, а ПСВ впевнено переміг Аякс та став чемпіоном країни.

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