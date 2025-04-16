Головні новини футболу 15 квітня: Астон Вілла влаштувала героїчне шоу проти ПСЖ, Барселона ледь не повторила Ліверпуль
Визначилися перші учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2024/25. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 15 квітня.
Україна
Динамо та Ярмоленко ухвалили рішення щодо майбутнього: "Такі повноваження згадую лише у Мессі й Роналду".
Шахтар може продати Судакова до кінця сезону – відомий топ-претендент і сума, яка перекриє навіть втрату ЛЧ.
"Права рука" Шевченка написав заяву про звільнення з УАФ – Бурбас повідомляє про відкритий конфлікт віце-президентів.
Шахтар може підсилити свого кривдника з ЛЧ – два закордонні гранди претендують на гравця збірної України.
Довбик розділив фанатів Роми після дербі з Лаціо – українець став причиною гарячих дебатів.
Збірна України з футзалу здобула вольову перемогу над Румунією. "Синьо-жовті" завершили відбір Євро-2026 без поразок.
УЄФА відмовив футзальній збірній України у хвилині мовчання. Гравці обох суперників організували її під час матчу, втерши носа цинічним функціонерам, які перед тим вшанували російських окупантів.
Шахтар цікавиться нападником Сан-Паулу – на гравця також претендує німецький топ-клуб.
Світ
ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5.
Борусія ледь не зробила камбек проти Барселони – Гірассі оформив рекордний хет-трик у чвертьфіналі ЛЧ. Каталонський клуб ледь не повторив жахіття з минулого, коли вилітав за схожих обставин від Ліверпуля та Роми в гостях.
Мбаппе дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – він пропустить Класіко.
Баварія планує позбутися 50-мільйонного хавбека, повернувши його в АПЛ – Манчестер Юнайтед націлився на зірку мюнхенців.
Бенфіка хоче підвищити рівень Трубіна – клуб ухвалив несподіване рішення.