Топ-новини футболу 15 04 2025: Астон Вілла була дуже близько до реваншу з ПСЖ

Україна

Динамо та Ярмоленко ухвалили рішення щодо майбутнього: "Такі повноваження згадую лише у Мессі й Роналду".

Шахтар може продати Судакова до кінця сезону – відомий топ-претендент і сума, яка перекриє навіть втрату ЛЧ.

"Права рука" Шевченка написав заяву про звільнення з УАФ – Бурбас повідомляє про відкритий конфлікт віце-президентів.

Шахтар може підсилити свого кривдника з ЛЧ – два закордонні гранди претендують на гравця збірної України.

Довбик розділив фанатів Роми після дербі з Лаціо – українець став причиною гарячих дебатів.

Збірна України з футзалу здобула вольову перемогу над Румунією. "Синьо-жовті" завершили відбір Євро-2026 без поразок.

УЄФА відмовив футзальній збірній України у хвилині мовчання. Гравці обох суперників організували її під час матчу, втерши носа цинічним функціонерам, які перед тим вшанували російських окупантів.

Шахтар цікавиться нападником Сан-Паулу – на гравця також претендує німецький топ-клуб.

Світ

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5.

Борусія ледь не зробила камбек проти Барселони – Гірассі оформив рекордний хет-трик у чвертьфіналі ЛЧ. Каталонський клуб ледь не повторив жахіття з минулого, коли вилітав за схожих обставин від Ліверпуля та Роми в гостях.

Мбаппе дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – він пропустить Класіко.

Баварія планує позбутися 50-мільйонного хавбека, повернувши його в АПЛ – Манчестер Юнайтед націлився на зірку мюнхенців.

Бенфіка хоче підвищити рівень Трубіна – клуб ухвалив несподіване рішення.