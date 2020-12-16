Головні новини футболу 15 грудня: Яремчук має шанс переїхати в Португалію, Суркіс анонсував підсилення Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 грудня.
Україна
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів деталі свого діалогу з Мірчею Луческу – у таборі київського клубу очікують на підсилення найближчим часом.
Микола Матвієнко таємно підписав новий контракт із Шахтарем, який ускладнить завдання потенційним претендентам на захисника збірної України.
Пішов із життя екс-форвард київського Динамо Петро Слободян, який здобував із киянами Суперкубок УЄФА.
Європа
У чемпіонаті Англії відбулись поєдинки за участі грандів, Челсі та Манчестер Сіті втратили очки.
Фанати Арсенала підірвали мережу своєю реакцією на чергове фіаско "канонірів", у клубі ухвалили остаточне рішення щодо майбутнього тренера.
Футбол 24 презентує для вас топ-5 матчів мідвіку – виклик Маліновським для Роналду, нова дуель Клоппа та Моурінью, Баварія прийме іспит непереможних.
Українці за кордоном
Форвард збірної України Роман Яремчук потрапив у список трансферних цілей португальського гранда.
Руслан Маліновський допоміг Аталанті стати найкращою командою Італії за версією авторитетного видання.
Футбол 24 підготував матеріал про виступи українських футболістів в іноземних чемпіонатах під час минулого вікенду.