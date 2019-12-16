Головні новини футболу 15 грудня: Манчестер Сіті розгромив Арсенал, Зозуля опинився в епіцентрі скандалу в Іспанії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 15 грудня.

Українці за кордоном

Сканадал у матчі Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете. Фанати господарів ображали українського нападника Романа Зозулю, чим зірвали матч та довели гравця до сліз.

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті розтрощити Арсенал. Вашій увазі відеоогляд центрального матчу туру АПЛ.

Український хавбек Руслан Маліновський відзначився черговим голом у Серії А, але це не врятувало Аталанту від поразки.

Європа

Реал влаштував шалену кінцівку у поєдинку проти Валенсії, де "кажанам" вдалось відібрати очки у мадридців.

Манчестер Юнайтед не зміг обіграти одного з аутсайдерів нинішнього сезону АПЛ, натомість Тоттенхем впритул наблизився до топ-4.

В Італії Інтер на останніх хвилинах втратив перемогу над Фіорентиною. Роналду дублем приніс три очки Ювентусу.

Україна

Динамо у важкому матчі зуміло мінімально переграти Десну та повернуло собі другу сходинку УПЛ.

Справжній трилер відбувався у зустрічі СК Дніпро-1 – Олександрія. Вашій увазі огляд матчу з сумнівними пенальті, вилученнями та емоціями гравців.

Карпати знову пограли, цього разу кривдником львів'ян стала Ворскла, яка відправила команду Санжара на дно турнірної таблиці УПЛ