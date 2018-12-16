Головні новини футболу 15 грудня: Борусія Д, Ювентус і Ман Сіті перемогли, Циганкова відзначили за гру в Лізі Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 грудня.

Україна

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів. Натомість форвард, який був пріоритетним варіантом киян і "злетів" через надто високу ціну, вже зацікавив двох британських грандів.

Головна зірка Динамо Віктор Циганков отримав визнання за свої виступи в груповому раунді Ліги Європи. Він потрапив у символічну збірну єврокубка, а також увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців на цьому етапі турніру.

Ярослав Ракицький, який втратив місце у стартовому складі Шахтаря, вже взимку може покинути Україну. На нього претендує європейський клуб.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко у свій 22-й День народження отримав привітання від Манчестер Сіті, однак весь переможний матч проти Евертона просидів на лаві запасних. "Містяни" повернулися на вершину турнірної таблиці до гри Ліверпуля – мерсисайдці сьогодні зіграють з МЮ.

З'явилися чутки, що Руслан Маліновський веде переговори з Міланом. За інформацією іншого джерела, українця торгує Рома. Агент Маліновського чітко прокоментував ситуацію.

Поки Андрій Ярмоленко лікується, його конкуренти запалюють в АПЛ – вони принесли Вест Хему перемогу над Фулхемом. Євген Коноплянка також змушений був дивитися, як Шальке без нього розписав нічию з Аугсбургом. Коно не травмований, але тренери не включили його навіть у заявку.

Європа

Дортмундська Борусія здолала Вердер і відірвалася від конкурентів на вершині турнірної таблиці Бундесліги. Гандикап перед іншими командами складає 9 очок – "шварцгельбен" вже зараз гарантували собі "осіннє чемпіонство", перервавши багаторічну гегемонію Баварії. Самі мюнхенці після повернення Алькантари рознесли Ганновер, а віце-лідер Борусія М ледь втримала нічию проти Хоффенхайма.

Мадридський Реал обіграв Райо Вальєкано та піднявся на третє місце Прімери. Перемога була важкою, а "королівський" клуб ще не оговтався від поразки ЦСКА в ЛЧ. Приниження Реала в матчі з росіянами не обійшлось без скандалу – Перес готовий до радикальних рішень щодо зірок. Новини про майбутніх конкурентів Луніна: Навас не покине Реал у січні, а Куртуа в статусі найкращого голкіпера 2018 року проводить найгірший сезон у кар'єрі. Перед звітним матчем Модріч представив свій "Золотий м'яч" на Бернабеу.

Абсолютний лідер Серії А Ювентус обіграв у дербі Торіно – переможний гол в активі Кріштіану Роналду. Для позитивного результату довелося серйозно попрацювати, але тепер перевага над переслідувачами зросла до 11 очок. До речі, Ювентус повторив найкращий старт в історії топ-5 ліг Європи.