Головні новини футболу 15 червня: шоу Португалії та Іспанії на ЧС-2018, вражаючі рекорди Роналду

"Футбол 24" представляє вашій увазі дайджест головних новин за 15 червня. Найкращий на даний момент матч ЧС-2018, неймовірний Роналду та інші топ-події.

Португалія та Іспанія видали поки що найкращий матч ЧС-2018

В матчі першого туру ЧС-2018 у групі B Португалія та Іспанія розписали феєричну нічию – відео голів та огляд матчу.

Кріштіану Роналду оформив хет-трик, у іспанців 2 голи на рахунку Дієго Кости. Ще один гол забив Начо – цей м'яч претендуватиме на звання найкращого на турнірі.

Роналду вперше у кар'єрі забив у ворота Іспанії, а також вперше забив 3 голи в матчі чемпіонату світу. Крім того, португалець наздогнав Ференца Пушкаша та ділить з ним звання найкращого бомбардира європейських збірних. А ще Роналду – перший в історії футболу гравець, який забивав на 8-ми великих турнірах поспіль.

Інші події чемпіонату світу-2018

В інших матчах Уругвай на останніх секундах мінімально здолав Єгипет завдяки голу зі стандарту. Лідер єгиптян Мохамед Салах весь матч провів на лаві запасних. Єгипет та Саудівська Аравія замикають таблицю групи А після першого туру змагань.

Схожим чином події розгортались і у поєдинку Марокко – Іран. Представники Азії вирвали перемогу на останніх хвилинах завдяки автоголу гравця суперника. За підсумками першого туру саме Іран лідирує у групі B. У Португалії та Іспанії по одному балу.

Топ-трансфери та події дня

Захисник Шахтаря Едуард Соболь повертається у донецький клуб після річної оренди у Славії. Донецький клуб отримав ще одне підсилення – селекційну службу Шахтаря очолив Жозе Боту, який перед тим 10 років працював у Бенфіці. Контракт розрахований на 2 роки.

Реал узгодив трансфер бразильського форварда Родріго. За неофіційною інформацією, мадридці заплатять Сантосу 45 млн євро.

Зоря допущена до участі у Лізі Європи 2018/19 – клуб отримав відповідного листа від УЄФА.