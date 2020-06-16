Головні новини футболу 15 червня: Динамо визначило долю орендованих, чернігівці – найкращі в УПЛ, кадрові зміни Руха

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 червня.

Україна

Подвійний удар від Десни – УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 26-го туру. Прем'єр-ліга стала другою лігою в Європі за частотою призначень пенальті – найбільше арбітри "допомагають" Шахтарю.

Київське Динамо погодилося залишити Супрягу і Булецу в СК Дніпро-1 ще на рік – кияни віддадуть і третього гравця. Крім того, кияни мають три втрати на півфінал Кубка України проти Миная.

Телеканали "Футбол" готові власним коштом транслювати матчі Першої ліги. Тим часом Юрій Бакалов несподівано покинув Рух, не провівши жодного офіційного матчу на чолі львів'ян. Галицький клуб оголосив ім'я нового тренера – Маркевич допомагатиме фахівцю.

Європа

УЄФА визначився з датами та місцем проведення ключових матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Молоді зірки Динамо і Шахтаря потрапили до списку номінантів на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо та Фаті в конкурентах.

Ікер Касільяс офіційно вибув з боротьби за посаду очільника Федерації футболу Іспанії та пояснив своє рішення. Натомість 4-разовий чемпіон Німеччини близький до банкрутства.

Інші топ-події

Сергій Ребров може підписати Шведа, який має варіанти у кількох європейських чемпіонатах. Натомість Динамо Брест ледь уникло банкрутства – Мілевський та Ко отримують жалюгідні зарплати.

Амстердамський Аякс офіційно продовжив контракт з 36-річним Хунтелааром. Тим часом легенда збірної Мексики помер від коронавірусу – він грав на двох чемпіонатах світу.