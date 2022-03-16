Ліга чемпіонів

Визначилися ще два учасника 1/4 фіналу ЛЧ – ними стали Атлетіко та Бенфіка. "Орли" мінімально обіграли Аякс в Амстердамі, єдиний гол забив Дарвін Нуньєс після виходу Романа Яремчука. Мадридці перемогли Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд із тим же рахунком 1:0. Кріштіану Роналду вперше за 16 років завершить сезон без жодного трофею.

Відповідно, у чвертьфінал вже вийшли 6 команд. Це Реал, Манчестер Сіті, Баварія, Ліверпуль, Атлетіко і Бенфіка. Останні два учасники стануть відомі в середу.

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