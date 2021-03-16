Україна

Сидорчук став гравцем туру УПЛ, а Луческу – найкращим тренером. Мірча ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала. Луїша Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало.

Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові – збірна змінює стадіон. Сергій Ребров повідомив про травму Олександра Зубкова, якого викликали в національну збірну. Артем Бєсєдін перевершив легендарних форвардів Динамо – шокуючі цифри ефективності.

Наші за кордоном

Роман Яремчук не врятував Гент від ганебної поразки – Брюгге сильніший у бельгійському "дербі" українців. Артем Кравець забив за Коньяспор на останніх хвилинах, але його команда примудрилась втратити перемогу. Артем Довбик потрапив на радари Бешикташа.

Олександр Зінченко заявив, що Манчестер Сіті може виграти Лігу чемпіонів, але Гвардіола різко приструнив українця. Сьогодні Сашко разом з "містянами" постарається пройти у чвертьфінал, ще раз обігравши Борусію.

Європа

Барселона розгромила Уеску завдяки феєрії Мессі та шедевру Грізманна – каталонці підібрались до Атлетіко. Ліонель повторив фантастичний рекорд Хаві. Реал знову втратив Азара через травму – після попередньої бельгієць зіграв лише 15 хвилин.

Ліверпуль втримав перемогу над Вулверхемптоном і наблизився до топ-4 АПЛ – "вовків" розстріляв колишній член зграї. Щоправда, матч зіпсувала моторошна травма голкіпера. Челсі задумав божевільний обмін заради Холанда – коштовний новачок Лемпарда отримав роль приманки.

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – ми підготували огляд вікенду. Ді Марію екстрено замінили в матчі з Нантом – грабіжники вдерлися у будинок зірки ПСЖ, де перебувала його сім'я.