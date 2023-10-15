Україна – Північна Македонія

Команда Сергія Реброва здобула третю перемогу у відборі на Євро-2024. Україна здолала Північну Македонію – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера. Георгій Судаков забив дебютний гол за національну команду, а вишенькою на торті став забитий м'яч Олександра Караваєва – відеоогляд матчу.

Щоправда, є й погана новина. Україна втратила вже другого гравця на поєдинок проти Мальти, який відбудеться у вівторок, 17 жовтня.

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Євро-2024

В інших суботніх матчах кваліфікації Словенія з Вербічем розбила конкурента і зміцнила лідерство, перша перемога Литви. Данія взяла ефектний реванш у Казахстану, Угорщина обіграла Сербію, наблизившись до фінальної частини.

Збірна Італії розгромила Мальту, потіснивши Україну з другої позиції у групі С – Бонавентура забив історичний гол.

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