Головні новини футболу 14 вересня: Шахтар феєрично здолав Зорю і може втратити лідера на ЛЧ, сенсаційна поразка Ман Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 вересня.

Україна

Стартував 7-й тур УПЛ. В першому матчі Олександрія здолала СК Дніпро-1 та вийшла на друге місце в чемпіонаті. Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою в першому офіційному поєдинку під керівництвом Романа Санжара.

Окрасою вечора стала зустріч у Харкові. На ОСК Металіст Шахтар переміг Зорю з рахунком 4:3. Луганці вели 2:0, потім поступалися 2:3 та зрівняли рахунок, але в підсумку все ж поступилися на останніх хвилинах. Євген Коноплянка зіграв за Шахтар вперше в офіційному матчі.

Втім, не обійшлося без неприємностей – Тайсон отримав серйозну травму голови та достроково залишив поле. Втім, після матчу бразилець заявив, що почувається нормально. До слова, на поєдинку не було наставника "гірників" Луїша Каштру, у якого певні проблеми зі здоров'ям.

Наші за кордоном

Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу перед поєдинком проти Шахтаря в Лізі чемпіонів. Олександр Зінченко вперше програв в АПЛ та провів доволі посередній поєдинок. Тепер "містяни" відстають від Ліверпуля вже на 5 очок.

Олександр Зубков забив гол в матчі Ференцвароша та допоміг команді Сергія Реброва здобути розгромну перемогу.

Світ

В інших матчах АПЛ обійшлося без сюрпризів – всі гранди здобули перемоги.

В Іспанії Барселона легко розбила Валенсію. Луїс Суарес повернувся на поле та забив двічі, також відзначився і юний талант.

Реал також здобув перемогу – мадридці в дебютному матчі Азара обіграли Леванте.

В Німеччині Баварія знову втратила очки, а Борусія Д розбила Байєр. В Італії Ювентус не зміг перемогти Фіорентину та дозволив Інтеру стати лідером чемпіонату.

Неймар вперше за 4 місяці зіграв за ПСЖ та забив шикарний гол через себе.