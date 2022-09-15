Успіхи в Європі

Шахтар втримав нічию з Селтіком у Лізі чемпіонів. Мудрик знову забив, а три неочевидні герої створили нове диво. Шахтар остаточно добив окупантів – Україна випередила Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шахтар U-19 здобув другу поспіль перемогу в Юнацькій лізі УЄФА та вийшов у лідери групи. Рух U-19 підтримав переможний заряд, перегравши Заглембе в дебютному матчі Юнацької ліги УЄФА.

Ліга чемпіонів

Реал дотиснув Лейпциг і очолив групу Шахтаря в Лізі чемпіонів – Розе переродив РБ, а Мадрид отримав нового лідера. Мілан не без проблем здолав зухвале Динамо Загреб.

Шедевр Холанда приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Борусією Д, а Севілья не змогла переграти Копенгаген. Наполі з каскадом пенальті розгромив Рейнджерс, Челсі оступився з Зальцбургом, а Ювентус програв Бенфіці.

Україна

Фанат Карпат загинув на фронті. УАФ докладає зусиль, щоб Росія не брала участі в жеребкуванні кваліфікації на Євро-2024.

Циганков цікавить Борусію Д, найбагатший клуб світу та суперника Шахтаря. Ковалець офіційно повернувся в Олександрію після невдачі з Динамо.