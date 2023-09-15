Головні новини футболу 14 вересня: Максимов очолив Дніпро-1, ФІФА назвала номінантів, контракт українця з Ювентусом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 14 вересня.
Україна
Юрій Максимов офіційно очолив СК Дніпро-1. Контракт із наставником, який замінив Олександра Кучера, розрахований на 2 роки.
Мірча Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ.
Ще одного співвласника Чорноморця арештували – застава на рівні бюджету клубу УПЛ.
Шахтар подорожчав, лише 3 гравці Динамо у топ-10: Transfermarkt оновив ціни на представників УПЛ.
Трансфери
Нападник Динамо припинив співпрацю з киянами і перебрався у Металіст.
Динамо заблокувало перехід українця до учасника єврокубків з Бельгії.
Челсі визначив пріоритетний трансфер на зиму, плануючи підписати дискваліфікованого форварда.
Манчестер Юнайтед відрахував зі складу зіркового вінгера за 85 млн. Причина – конфлікт з Еріком Тен Хагом.
Український футболіст офіційно підписав контракт із Ювентусом.
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