Україна

Юрій Максимов офіційно очолив СК Дніпро-1. Контракт із наставником, який замінив Олександра Кучера, розрахований на 2 роки.

Мірча Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ.

Ще одного співвласника Чорноморця арештували – застава на рівні бюджету клубу УПЛ.

Шахтар подорожчав, лише 3 гравці Динамо у топ-10: Transfermarkt оновив ціни на представників УПЛ.

Трансфери

Нападник Динамо припинив співпрацю з киянами і перебрався у Металіст.

Динамо заблокувало перехід українця до учасника єврокубків з Бельгії.

Челсі визначив пріоритетний трансфер на зиму, плануючи підписати дискваліфікованого форварда.

Манчестер Юнайтед відрахував зі складу зіркового вінгера за 85 млн. Причина – конфлікт з Еріком Тен Хагом.

Український футболіст офіційно підписав контракт із Ювентусом.

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