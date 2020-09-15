Головні новини футболу 14 вересня: Динамо завершило підготовку до АЗ, зміни в Шахтарі, Челсі з перемоги стартував в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 вересня.
Динамо – АЗ
Нідерландці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів з двома несподіванками в складі. Тим часом Віктор Циганков пропустив тренування перед поєдинком кваліфікації ЛЧ.
Керманич Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед матчем проти алкмаарців. Його опонент – Арне Слот – теж відповів на запитання преси.
Хавбек "біло-синіх" Сергій Сидорчук оцінив готовність киян на матч Ліги чемпіонів. Натомість капітан нідерландців назвав сильний бік Динамо.
Україна
УПЛ визначила найкращого гравця 2-го туру – несподіваний екс-динамівець з Колоса. Також Прем'єр-ліга обрала найкращого тренера ігрового дня.
Донецький Шахтар вперше за 12 років змінив спортивного партнера. Крім того, "гірники" повернули екс-тренера Ніколіні – італієць стане помічником Срни.
Сергій Рафаїлов розповів про чергові заборгованості Зорі – клуб чекає гроші від УЄФА. Натомість Ігор Йовічевіч може очолити СК Дніпро-1 – позиції Михайленка похитнулись.
Інші топ-події
У чемпіонаті Англії Челсі на класі переграв Брайтон, Вулверхемптон впевнено здолав Шеффілд Юнайтед на старті АПЛ. Тим часом Ньюкасл позиватиметься до Прем'єр-ліги через зрив угоди з шейхами.
Керманич Ювентуса Андреа Пірло отримав дозвіл працювати за 6 днів до старту Серії А. У Кубку Німеччини Борусія Дортмунд познущалась над Дуйсбургом із розкішним дебютом новачка, а Гамбург та Армінія зганьбились.