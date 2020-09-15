Динамо – АЗ

Нідерландці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів з двома несподіванками в складі. Тим часом Віктор Циганков пропустив тренування перед поєдинком кваліфікації ЛЧ.

Керманич Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед матчем проти алкмаарців. Його опонент – Арне Слот – теж відповів на запитання преси.

Хавбек "біло-синіх" Сергій Сидорчук оцінив готовність киян на матч Ліги чемпіонів. Натомість капітан нідерландців назвав сильний бік Динамо.

Україна

УПЛ визначила найкращого гравця 2-го туру – несподіваний екс-динамівець з Колоса. Також Прем'єр-ліга обрала найкращого тренера ігрового дня.

Донецький Шахтар вперше за 12 років змінив спортивного партнера. Крім того, "гірники" повернули екс-тренера Ніколіні – італієць стане помічником Срни.

Сергій Рафаїлов розповів про чергові заборгованості Зорі – клуб чекає гроші від УЄФА. Натомість Ігор Йовічевіч може очолити СК Дніпро-1 – позиції Михайленка похитнулись.

Інші топ-події

У чемпіонаті Англії Челсі на класі переграв Брайтон, Вулверхемптон впевнено здолав Шеффілд Юнайтед на старті АПЛ. Тим часом Ньюкасл позиватиметься до Прем'єр-ліги через зрив угоди з шейхами.

Керманич Ювентуса Андреа Пірло отримав дозвіл працювати за 6 днів до старту Серії А. У Кубку Німеччини Борусія Дортмунд познущалась над Дуйсбургом із розкішним дебютом новачка, а Гамбург та Армінія зганьбились.