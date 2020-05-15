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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Головні новини футболу 14 травня: УПЛ відновиться навесні, екс-тренер Динамо втратив роботу, попит на зірку Олександрії

07:00 76 Читать на русском
Головні новини футболу 14 травня: УПЛ відновиться навесні, екс-тренер Динамо втратив роботу, попит на зірку Олександрії
Головні новини футболу 14 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 травня.

Україна

Прем'єр-ліга повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило цю інформацію. А от молодіжні чемпіонати України не будуть відновлювати. Друга ліга вирішила не догравати сезон – команди не можуть дотримуватись медпротоколу.

Кирило Ковалець потрапив на радари європейських клубів, скаути вже оцінили українця. Найкращий бомбардир Олександрії зацікавив два клуби Серії А – в один з них сватали Маліновського. Шахтар провів перше командне тренування – як виглядають гравці після 2 місяців паузи.

Андрій Шевченко висловився про можливий перехід Віталія Миколенка в Мілан. Микола Шапаренко хотів покинути Динамо – хавбеку не подобався його статус у клубі. А от Богдан Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо. Ігор Суркіс пояснив, чому Динамо не подавало апеляції щодо річної дискваліфікації Артема Бєсєдіна.

Європа

АПЛ може перенести відновлення сезону – відома нова дата. Президент і 7 гравців Бешикташа інфіковані коронавірусом – там виступають два екс-динамівці.

Барселона вважає повернення Неймара неможливим. "Замість Мессі – Роналду": бразилець може перейти в Ювентус на умовах сенсаційного обміну з ПСЖ. Парижани визначилися з майбутнім Томаса Тухеля – Леонардо вів перемовини з іменитими італійцями.

Інші новини

Юрій Сьомін офіційно покинув Локомотив – екс-тренеру Динамо оперативно підшукали наступника. Фахівець емоційно відреагував на звільнення.

"Швед повинен грати", – легенда АПЛ заступився за Мар'яна. Дмитро Чигринський може змінити своє рішення щодо відходу з АЕКа – захиснику пропонують новий контракт.

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