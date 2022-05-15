Україна

Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Іспанії. На лідера збірної України претендує гранд, який практично напевне гратиме у Лізі чемпіонів.

"Ми давно вийшли з перемовин із Брентфордом": Мудрик обрав європейський клуб, у який хоче перейти.

У Шахтарі назвали три країни, де може відбутися наступний чемпіонат України.

Українську арбітриню звільнили після викрадення. Окупанти п'ять днів тримали її у полоні.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич отримав пропозицію з Іспанії. Його батько – Мирон Богданович – не проти очолити Шахтар.

Топ-матчі дня

Ліверпуль здобув Кубок Англії, здолавши Челсі в серії пенальті – дежавю з попереднього фіналу, травми ван Дейка і Салаха.

Ерлінг Холанд забив в останньому матчі за Борусію Д.

Роман Зозуля забив перший гол у 2022 році.

Мессі та Мбаппе влаштували шоу в чемпіонаті Франції. Лео оформив дубль, а ПСЖ знищив суперника.

Світ

Роберт Лєвандовскі підтвердив, що може покинути Баварію. За словами форварда, він не виключає, що більше не зіграє за команду.

Динамівець Томаш Кендзьора став чемпіоном Польщі.