Головні новини футболу 14 січня: Динамо не бере кількох гравців на збори, Сетьєн розпочав роботу в Барселоні

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 січня.

Україна

Динамо оголосило список гравців, які 15 січня вирушать на перший збір до Туреччини. Поза складом опинилися, зокрема, Жерсон Родрігес та Артем Бєсєдін, а також потенційний новачок. Готується до зборів і Шахтар, у складі якого поїдуть і два гравці Маріуполя.

Карпати мають заборгованість перед гравцями. Деякі футболісти "зелено-білих" тривалий час не отримують зарплатні. Справа дійшла до того, що під загрозою опинилося навіть проведення зборів у Туреччині, а гравці готові бойкотувати тренування.

"Футбол 24" розібрався, куди потрапив Анатолій Дем'яненко, який після тривалої перерви вирішив відновити тренерську кар'єру.

Трансфери

Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Бешикташі. За інформацією турецьких ЗМІ, Вест Хем через агентів запропонував турецькому клубу підписати українця.

Василь Кравець близький до повернення в Луго, кольори якого захищав перед переходом у Леганес. Ов'єдо наблизився до підписання Андрія Луніна, який може опинитися у заявці вже на найближчий матч Сегунди.

Інші головні події

Відновлення Андрія Ярмоленка затягується. Українець, який заліковує травму, може повернутися у загальну групу Вест Хема аж у лютому.

Барселона провела перше тренування під керівництвом Кіке Сетьєна, який перед тим був представлений у статус наставника "синьо-гранатових". Днем раніше Барса оформила "найпринизливішу відставку" тренера – вона могла допомогти Україні, а взяла того, кого хотів Шахтар.

До слова, каталонці, як і Реал та інші команди, дізналися суперників у 1/16 Кубка Іспанії.