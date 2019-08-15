Головні новини футболу 14 серпня: Динамо звільнило Хацкевича, Ліверпуль здобув Суперкубок УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 серпня.

Відставка Хацкевича

Олександр Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку, але один із асистентів білоруса нібито залишився у клубі й може зайняти вакантне місце.

На посаду є широкий список кандидатів, а екс-керманич "біло-синіх" Олексій Михайличенко може стати тренером Динамо вже в четвер.

Президент киян Ігор Суркіс обирає з двох кандидатів на посаду виконувача обов'язків головного тренера Динамо. Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб заявив, що пропозицій очолити київський клуб не отримував.

Суперкубок УЄФА

Англійський Ліверпуль став володарем Суперкубка УЄФА в божевільному матчі, перегравши Челсі в серії пенальті – відео голів і огляд поєдинку проти лондонців.

Італієць Жоржінью вийшов на матч у бракованій футболці, а Юрген Клопп провів 800-й поєдинок у тренерській кар'єрі.

Інші топ-події

Іспанський Вальядолід презентував Андрія Луніна – українець розповів, чому обрав "біло-фіолетових" місцем продовження кар'єри.

Тим часом Зінедін Зідан обурений трансферною кампанією Реала та може піти у відставку. Французький ПСЖ запропонував Реалу включити в угоду щодо Неймара зіркового вінгера мадридців.

У Лізі Європи Віторія без Бондаренка познущалася над Вентспілсом Сергійчука, Легія пройшла Атромітос.