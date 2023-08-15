Україна

Завершився 3-й тур УПЛ. Шахтар не без проблем втримав перемогу над Олександрією. Дмитро Чигринський зіграв за "гірників" вперше з 2014 року.

"Гроші будуть окроплені кров'ю". Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека відкрито виступив проти трансферів у російські клуби.

СК Дніпро-1 зазнав серйозної втрати напередодні матчу-відповіді ЛЄ зі Славією. Іменитий новачок вибув на півроку.

Шахтар вимагає дискваліфікації Тете і санкцій проти Галатасарая – відомий головний аргумент "гірників".

"У Жироні з'явився принц": Іспанія кайфує від гольового дебюту Довбика – фанатам прогнозують багато святкових вечорів.

Скандал у єврокубковому матчі Динамо: УАФ звернулася до УЄФА за мотивами огидного банера із закликом знищити "Азов".

Трансфери

Челсі оформив рекордний трансфер в історії АПЛ. Михайло Мудрик отримав чергового топ-партнера за найбільші гроші, які коли-небудь платили у Великій Британії.

Мадридський Реал офіційно оголосив про трансфер Кепи Аррісабалаги з Челсі. Андрій Лунін отримав нового конкурента.

Марсель підняв цінник на Маліновського – боротьба за українця набирає нових обертів. Тим часом на півзахисника з'явився новий претендент в Італії.

Рекорд Бекхема під загрозою – Вест Хем повернув в АПЛ найкращого виконавця штрафних.

Неймар покидає ПСЖ. Зірковий бразилець проходить медогляд перед від'їздом до Саудівської Аравії.

Інші головні події

Манчестер Юнайтед вистраждав перемогу над Вулверхемптоном у першому турі АПЛ. Дует захисників, Онана і диво-промах принесли очки.

Суперники збірної України продовжують розвалюватися. Капітан Північної Македонії зі скандалом пішов зі збірної.

Ігор Йовічевіч зазнав розгрому від Бензема і Ко в дебютному матчі у Саудівській Аравії, екс-зірка Барселони оформив хет-трик.