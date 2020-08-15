Головні новини футболу 14 серпня: Баварія з ганьбою викинула Барселону з Ліги чемпіонів, затверджено календар УПЛ

Ліга чемпіонів

Баварія зґвалтувала Барселону та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів. У ворота каталонців влетіло 8 голів – дивіться відеоогляд дикого матчу. Лєвандовскі скромно відзначився лише раз, а от Мюллєр і Коутінью записали собі в актив по дублю.

Такий ганебний виліт коштуватиме Кіке Сетьєну роботи. Інсайдери повідомляють, що рішення про звільнення головного тренера вже прийняте. Мюнхен встановив особистий рекорд за забитими м'ячами у турнірі.

Суперник Баварії по півфіналу визначиться сьогодні в поєдинку Манчестер Сіті та Ліона. Анонс останнього чвертьфіналу незабаром читайте на "Футбол 24".

Україна

Динамо змінює транслятора і йде з 2+2 – Суркіс розглядає два варіанти. Президент описав трансферний вектор киян після приходу Луческу – продати Циганкова можуть лише за однієї умови. А ще Ігор Суркіс розкрив бюджет і справжні джерела доходів клубу. Динамо зацікавилося чемпіоном Європи з Лестера – російський гранд у конкурентах.

Динамо відкриє новий сезон матчем з Олімпіком – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го туру. Десна продовжила контракти з двома лідерами команди. Карпати не подавали заявку для участі у чемпіонаті України.

Бразильський легіонер Шахтаря може приєднатися до сенсаційного клубу Серії А. Екс-зірка "гірників" перейшов з Челсі в Арсенал. Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі ЛЄ.

Волинь офіційно звільнила головного тренера. Мирон Маркевич оголосив про завершення співпраці з Рухом.

Наші за кордоном

Сергій Ребров розпочав новий сезон із втрати очок – його Ференцварош не зміг обіграти МТК. Андрій Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні. Сергій Мякушко покинув іспанський клуб.