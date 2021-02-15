Україна

Завершився 14-й тур УПЛ. Колос втримав історичну нічию з Шахтарем – "гірники" відпустили Динамо у відрив на вершині турнірної таблиці. Луїш Каштру розповів, як ця невдача вплине на команду перед матчем Ліги Європи.

СК Дніпро-1 переміг Інгулець і покинув останню позицію УПЛ, обірвавши 6-матчеву серію поразок. Рух у напруженому матчі розписав нічию з Ворсклою – Цітаішвілі красивим голом дебютував за полтавців. Олександрія здобула мінімальну перемогу над Маріуполем і піднялася в топ-6 УПЛ.

Наші за кордоном

"Раніше я його ненавидів": Олександр Зінченко переконує власних хейтерів і дає урок 65-мільйонній зірці – ми зібрали реакцію англійських ЗМІ на гру українця. Руслан Маліновський допоміг Аталанті тріумфувати в драмі – бергамаски вирвали перемогу над Кальярі завдяки джокерам Гасперіні. Роман Зозуля відчайдушно бореться за виживання в Сегунді – нова поразка погіршила перспективи.

Європа

Інтер з феєричним Лукаку переміг Лаціо та одноосібно очолив турнірну таблицю Серії А. Арсенал завдяки хет-трику Обамеянга здолав Лідс, МЮ втратив очки проти скромного Вест Брома, Евертон несподівано поступився Фулхему. Реал впевнено здолав Валенсію та повернув собі другу сходинку Ла Ліги. Баварія офіційно підписала сильного захисника, знову "обікравши" конкурента.