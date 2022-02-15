Єврокубки

Динамо U-19 дізналося суперника в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування, весь шлях до фіналу.

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести з Росії через можливе вторгнення в Україну. УЄФА готовий до такого сценарію у випадку повномасштабної війни.

Вже у вівторок стартує стадія 1/8 фіналу ЛЧ – ПСЖ прийме Реал, а Ман Сіті зіграє зі Спортінгом. Олександр Зінченко потрапив у заявку "містян".

Україна

Трансферне вікно в Україні все ще відчинене. СК Дніпро-1 оголосив про перехід чергового легіонера, а Колос попрощався з двома гравцями. А от Динамо не поспішає підписувати новачків – журналіст розкрив причини. Як відомо, цієї зими київський клуб не підсилився новими гравцями.

Відновлення УПЛ опинилося під загрозою зриву через російську агресію. При цьому міжнародні матчі можуть пройти у Львові – наразі детально вивчаються всі варіанти.

Стало відомо, коли збірна України розпочне підготовку до гри з Шотландією у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу.

"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю.

Інші головні події

ФІФА покарала Бразилію з Аргентиною за мотивами скандального матчу відбору до ЧС-2022 – поєдинок переграють, Мессі та Ко втратять 4 гравців.

Ситуація в таборі Манчестер Юнайтед і надалі погіршується – як і результати на футбольному полі. Кріштіану Роналду розгнівався на Рангніка і поставив його кваліфікацію під питання.

Маліновський показав Юве, хто коштує 75 млн, Конте розгубив магію, Баварію затоптали – огляд вікенду.