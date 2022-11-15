УПЛ

Кривбас здобув третю перемогу в сезоні, здолавши Металіст. Як наслідок, команда Юрія Вернидуба покинула зону вильоту. Рух розписав нічию з Минаєм – безвиграшна серія закарпатців досягла чотирьох матчів. Чорноморець впевнено обіграв Львів, здобувши дебютну домашню перемогу в УПЛ.

Трансфери наших

Артем Бєсєдін може покинути Динамо – джерело назвало трьох потенційних претендентів на форварда в Європі. Артем Довбик не погоджується підписувати новий контракт з СК Дніпро-1. Шахтар хоче 100 мільйонів, англійські клуби тиснуть: інсайдер описав ідеальний сценарій для трансферу Мудрика.

Збірні України

За чутками, Сергій Ребров приїхав до Києва, щоб зустрітися з представниками УАФ щодо роботи в національній збірній. Збірній України U-21 довелося значно змінити склад перед вильотом на збори – серед втрат Ротаня новий лідер Шахтаря. Сергій Нагорняк оголосив заявку збірної України U-19 на відбір до Євро-2023 з представником АПЛ.