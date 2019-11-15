Головні новини футболу 14 листопада: Україна вирвала перемогу над Естонією, 4 збірні вийшли на Євро, відставка в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 листопада.

Україна – Естонія

Збірна України дотиснула Естонію в товариському матчі на Славутич-Арені – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає. Перемогу приніс штрафний з львівськими нотками від 3-го капітана "синьо-жовтих" Романа Безуса.

Андрій Шевченко заявив, що перемога його підопічних заслужена. У національній збірній з'явився 299-й дебютант, а ще 5 гравців провели ювілейні матчі в складі головної команди країни.

"Герої не вмирають", – фанати збірної України вивісили красномовний банер під час спарингу.

Євро-2020

Визначилися 10 фіналістів чемпіонату Євро-2020. Вчора путівки на континентальну першість забронювали збірні Англії, Франції, Чехії та Туреччини.

Англійці в тисячному матчі збірної розтрощили Чорногорію – Харрі Кейн відзначився хет-триком і зрівнявся з найкращим бомбардиром відбору. Туреччина розписала тріумфальну нічию з Ісландією, а Франція ледь не зганьбилася проти Молдови.

У групі збірної України Португалія та Сербія продовжують боротьбу за друге місце. Сербія втримала важку перемогу над Люксембургом – один з п'яти голів у матчі забив форвард Динамо. Португалія знищила Литву – Кріштіану Роналду оформив дев'ятий хет-трик за збірну.

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