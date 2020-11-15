Німеччина – Україна

Збірна України програла Німеччині в 5 турі Ліги націй. Роман Яремчук відкрив рахунок, проте згодом у ворота Пятова влетіли 3 м'ячі – відео голів та огляд матчу. До слова, голкіпер Шахтаря став рекордсменом національної команди за кількістю пропущених голів, обійшовши Олександра Шовковського.

Зауважимо, що поєдинок взагалі перебував під загрозою зриву через наявність позитивних випадків COVID-19 у таборі "синьо-жовтих" за день до гри. Втім, повторне тестування не виявило нових хворих, тому УЄФА дозволив провести гру. Також українці, у яких діагностували вірус, зможуть залишити територію Німеччини – їх не закриватимуть на карантин.

У вівторок українців очікує битва зі Швейцарією за місце в Лізі націй. "Синьо-жовтих" влаштує перемога чи нічия, а от поразка може стати фатальною – тоді доведеться враховувати різницю голів або особисті зустрічі. Наразі Україна випереджає Швейцарію на 3 пункти.

Ліга націй

Швейцарія зіграла внічию з Іспанією та зберегла шанси на місце в Лізі А – Серхіо Рамос не забив 2 пенальті, перервавши вдалу серію. Франція здолала Португалію, гарантувавши собі першу позицію квартету. А от Роналду та Ко втратили шанси захистити титул переможця Ліги націй.

Катерина Монзуль показала червону картку в дебютному для себе матчі Ліги націй, а Жерсон Родрігес зі збірною Люксембургу сенсаційно програв на Кіпрі та втратив лідерство в групі.

Збірна Норвегії не вилетіла на матч проти Румунії через заборону місцевої влади. Таким чином, скандинави можуть втратити шанси підвищитися у класі.

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