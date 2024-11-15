Артем Довбик таки має шанси зіграти за збірну. Втрата і новий дебютант для Сергія Реброва. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14.11.2024.

Збірна України готується до матчів Ліги націй – новий дебютант і втрата

Україна

Ребров викликав дебютанта збірної України з неочікуваного клубу – ще один гравець Динамо залишив команду.

Довбик отримав престижні номінації на Globe Soccer Awards – українець опинився в елітарному клубі.

Мудриком цікавиться інший клуб АПЛ – Челсі вже отримав запит щодо оренди Михайла, стверджують англійські інсайдери.

Долю Довбика у збірній України перед ключовими матчами Ліги націй прояснила УАФ – Артем пропускав тренування, але нарешті з'явився в загальній групі.

Лунін похвалився відео своїх дивовижних сейвів у Реалі. Навіть Мбаппе та Ендрік безсилі проти української стіни.

Циганик розкрив рівень зарплат Динамо часів Лобановського: "Можна було розбагатіти буквально за одну гру".

Україна U-17 розписала нічию з Хорватією. "Синьо-жовті" забили, але не змогли взяти повноцінний реванш за поразку.

На матчах Екстракляси працює 16-річний українець – врятувався з Донбасу, вболіває за Шахтар, фотографує Дональда Туска.

Світ

Довбик офіційно отримав нового тренера – іменитий наставник відклав пенсію заради Роми.

Ліга націй: Італія радіє історичній осічці Франції. Екс-зірка Шахтаря та кривдники Динамо сенсаційно стримали явного фаворита.

Ліга націй: Холанд видав 1+1 у розгромі Словенії, воротар Ліверпуля понизив Фінляндію в класі, Фарери принизили колишню команду Петракова.

Англія розгромила Грецію, взявши реванш за ганьбу на Вемблі – "три леви" вирвались у лідери, Джонс забив дебютний гол.

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