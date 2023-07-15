Україна

Генсек УАФ Юрій Запісоцький заарештований і перебуватиме в СІЗО – суд обрав йому запобіжний захід.

Динамо отримало ще двох спаринг-партнерів – учасник Ліги чемпіонів від Бундесліги і екс-клуб Сікана. Також кияни дочекалися підсилення з табору збірної України.

Одразу 5 українських арбітрів завершили кар'єру – серед них легенди УПЛ.

Збірна України може отримати захисника з АПЛ. Чемпіон Італії готовий викласти за нього чималу суму.

Карпати виграли 5-й матч поспіль, перша поразка Зорі, Верес і Нива не дограли: спаринги українських клубів.

Трансфери

Міланський Інтер зробив пропозицію Шахтарю щодо Трубіна. "Гірники" хочуть більше, а кіпер збірної України вимагає трансферу.

Арсенал придбав лідера Аякса. Трансфер обійшовся у 40 мільйонів євро без урахування бонусів.

СК Дніпро-1 оголосив про трансфер одного з найкращих голкіперів УПЛ і кандидата у збірну України. Змінив клуб і Сергій Рибалка, який нещодавно покинув Олександрію.

Португалець Луїш Нані офіційно повернувся в Європу.

Челсі налаштований підписати Неймара – від суперзірки ПСЖ чекають однієї умови.

РБ Лейпциг оформив найдорожчий трансфер у своїй історії – творець казкового сезону Ланса змінив клуб.

Інші головні події

УЄФА оприлюднив результати перевірки ФФП. Барселона, Манчестер Юнайтед та ще кілька клубів оштрафовані, ПСЖ викрутився.

Ванда Нара почула страшний діагноз – шокований Мауро Ікарді благає повертатися у Європу.