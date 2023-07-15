Головні новини футболу 14 липня: генсек УАФ у СІЗО, гравця з АПЛ знову кличуть у збірну України, Інтер торгує Трубіна
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 14 липня.
Україна
Генсек УАФ Юрій Запісоцький заарештований і перебуватиме в СІЗО – суд обрав йому запобіжний захід.
Динамо отримало ще двох спаринг-партнерів – учасник Ліги чемпіонів від Бундесліги і екс-клуб Сікана. Також кияни дочекалися підсилення з табору збірної України.
Одразу 5 українських арбітрів завершили кар'єру – серед них легенди УПЛ.
Збірна України може отримати захисника з АПЛ. Чемпіон Італії готовий викласти за нього чималу суму.
Карпати виграли 5-й матч поспіль, перша поразка Зорі, Верес і Нива не дограли: спаринги українських клубів.
Трансфери
Міланський Інтер зробив пропозицію Шахтарю щодо Трубіна. "Гірники" хочуть більше, а кіпер збірної України вимагає трансферу.
Арсенал придбав лідера Аякса. Трансфер обійшовся у 40 мільйонів євро без урахування бонусів.
СК Дніпро-1 оголосив про трансфер одного з найкращих голкіперів УПЛ і кандидата у збірну України. Змінив клуб і Сергій Рибалка, який нещодавно покинув Олександрію.
Португалець Луїш Нані офіційно повернувся в Європу.
Челсі налаштований підписати Неймара – від суперзірки ПСЖ чекають однієї умови.
РБ Лейпциг оформив найдорожчий трансфер у своїй історії – творець казкового сезону Ланса змінив клуб.
Інші головні події
УЄФА оприлюднив результати перевірки ФФП. Барселона, Манчестер Юнайтед та ще кілька клубів оштрафовані, ПСЖ викрутився.
Ванда Нара почула страшний діагноз – шокований Мауро Ікарді благає повертатися у Європу.