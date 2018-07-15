Головні новини футболу 14 липня: Бельгія виборола бронзу ЧС-2018, Ярмоленко дебютував за Вест Хем, Саррі очолив Челсі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 липня.

ЧС-2018

Збірна Бельгії впевнено перемогла Англію в матчі за 3-тє місце на чемпіонаті світу-2018. Перший гол забив Томас Меньє і допоміг повторити цікавий рекорд бельгійцям. Атакувальний хавбек Еден Азар став гравцем матчу – він забив другий м'яч у поєдинку. Бельгія – Англія – дивіться відео голів та огляд матчу за бронзу Мундіалю. Обидві збірні домоглися значних успіхів на ЧС-2018: Бельгія досягла найкращого результату на мундіалях в історії, а Англія здобула найкращий результат за 28 років. "Три леви" були четвертими на чемпіонаті світу-1990 в Італії.

Ярмоленко дебютував за Вест Хем

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчі. Українець вийшов у старті "молотків" і відіграв один тайм. Наступний спаринг лондонців заплановано на 21 липня. Суперником Ярмоленка та компанії стане Престон. Поки ж Вест Хем продовжує підсилюватися – до клубу перейшов парагваєць Бальбуена, який раніше грав за бразильський Корінтіанс.

Саррі очолив Челсі

Колишній керманич Наполі Мауріціо Саррі офіційно очолив Челсі. Екс-форвард лондонців Джанфранко Дзола увійде в штаб нового головного тренера. Сам Саррі вірить, що Челсі зможе поборотись за трофеї, на які заслуговує. "Футбол 24" також зібрав 10 цікавих фактів про Мауріціо Саррі.

Інші топ-новини

Атакувальний хавбек львівських Карпат Хорхе Карраскаль зацікавив Бешикташ. Турецький клуб уже нібито працює над трансфером колумбійця. Латиноамериканець має чинну угоду з "левами" до 2022 року.

Півзахисник збірної Італії Жоржінью став гравцем Челсі. 26-річний хавбек приєднався до Мауріціо Саррі, з яким разом працював у Наполі. Жоржінью уклав із "синіми" 5-річну угоду.

Натомість француз Поль Погба хоче покинути Манчестер Юнайтед. Агент гравця, одіозний Міно Райола вже прибув до Барселони, щоб провести перемовини з керівництвом одноіменного клубу.