Головні новини футболу 14 квітня: Ліверпуль обіграв Челсі та втримав лідерство в АПЛ, Маліновський забив переможний гол

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 квітня.
Україна
24-й тур УПЛ продовжився матчами у другій шістці. Десна здолала Карпати та стала лідером другого секстету. Мар'ян Швед забив черговий гол, але це не врятувало львів'ян від поразки.
Арсенал-Київ обіграв Ворсклу завдяки красивому голу Владислава Калітвінцева, а Олімпік та Чорноморець поділили очки.
Відомий український тренер Олександр Севідов буде відсторонений від футболу довічно. Відповідне рішення оголосять найближчими днями.
Топ-матчі дня
Баварія розгромила Фортуну та очолила Бундеслігу, а Мануель Нойєр знову отримав травму.
Манчестер Сіті переміг Крістал Пелас і тимчасово став лідером АПЛ, проте двома годинами пізніше Ліверпуль здолав опір Челсі та повернув собі перше місце. Диво-голом відзначився Мохамед Салах.
Наполі переміг К'єво та "вбив двох зайців": не дозволив Ювентусу стати чемпіоном Італії та відправив веронців у Серію Б.
ПСЖ зганьбився у матчі з Ліллем та не зміг достроково оформити чемпіонство.
Українці за кордоном
Роман Зозуля допоміг Альбасете піднятись на 2 місце Сегунди – нападник став лідером за двома показниками.
Андрій Лунін ще зіграє за Леганес у чемпіонаті Іспанії. Українець отримає свій шанс у кількох заключних поєдинках сезону. А от у Євгена Селезньова не все добре – його Малага попрощалась з тренером, який запросив українця в Іспанію.
Артем Мілевський та Олексій Хобленко у складі Динамо Брест перемогли БАТЕ та стали лідерами чемпіонату Білорусі. Юрій Яковенко забив черговий гол у Данії.
Героєм дня став Руслан Маліновський, який забив переможний гол у ворота Брюгге та допоміг Генку зміцнити лідерство.