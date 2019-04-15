Головні новини футболу 14 квітня: Ліверпуль обіграв Челсі та втримав лідерство в АПЛ, Маліновський забив переможний гол

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 квітня.

Україна

24-й тур УПЛ продовжився матчами у другій шістці. Десна здолала Карпати та стала лідером другого секстету. Мар'ян Швед забив черговий гол, але це не врятувало львів'ян від поразки.

Арсенал-Київ обіграв Ворсклу завдяки красивому голу Владислава Калітвінцева, а Олімпік та Чорноморець поділили очки.

Відомий український тренер Олександр Севідов буде відсторонений від футболу довічно. Відповідне рішення оголосять найближчими днями.

Топ-матчі дня

Баварія розгромила Фортуну та очолила Бундеслігу, а Мануель Нойєр знову отримав травму.

Манчестер Сіті переміг Крістал Пелас і тимчасово став лідером АПЛ, проте двома годинами пізніше Ліверпуль здолав опір Челсі та повернув собі перше місце. Диво-голом відзначився Мохамед Салах.

Наполі переміг К'єво та "вбив двох зайців": не дозволив Ювентусу стати чемпіоном Італії та відправив веронців у Серію Б.

ПСЖ зганьбився у матчі з Ліллем та не зміг достроково оформити чемпіонство.

Українці за кордоном

Роман Зозуля допоміг Альбасете піднятись на 2 місце Сегунди – нападник став лідером за двома показниками.

Андрій Лунін ще зіграє за Леганес у чемпіонаті Іспанії. Українець отримає свій шанс у кількох заключних поєдинках сезону. А от у Євгена Селезньова не все добре – його Малага попрощалась з тренером, який запросив українця в Іспанію.

Артем Мілевський та Олексій Хобленко у складі Динамо Брест перемогли БАТЕ та стали лідерами чемпіонату Білорусі. Юрій Яковенко забив черговий гол у Данії.

Героєм дня став Руслан Маліновський, який забив переможний гол у ворота Брюгге та допоміг Генку зміцнити лідерство.