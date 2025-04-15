"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за понеділок, 14 квітня 2025 року.

Україна

Карпати здолали Інгулець попри рекордний сейв Паламарчука – дубль Бабогла приніс першу за півроку виїзну перемогу.

Україна втратила останній шанс на пряму путівку в груповий етап ЛЧ – до цього причетний Яремчук.

Екс-хавбек збірної України офіційно покинув закордонний клуб – вихованець Динамо залишив команді специфічне "послання".

Матчі у топ-лігах

Наполі розбив Емполі та наблизився до Інтера на відстань трьох очок – Коваленко отримав крихту ігрового часу.

Забарний допоміг Борнмуту здолати Фулхем – гол на 1-й хвилині перервав 6-матчеву безвиграшну серію "вишень".

Атлетіко дотиснув Вальядолід у битві з шістьма голами й трьома пенальті.

Інше

Довбик може піти з Роми до прямого конкурента за 50 мільйонів – італійський ЗМІ порівняв це зі зрадою Цезаря.

Яремчук офіційно став чемпіоном Греції – українець допоміг здобути 48-й титул у клубній історії Олімпіакоса.

Лунін почув вердикт на матч з Арсеналом – у стартовому складі Реала можливий сюрприз.

Степанов може покинути Байєр – українського форварда хоче 9-разовий чемпіон Німеччини.

Двоє зіркових гравців Реала побилися на тренуванні перед матчем ЛЧ – відома причина конфлікту.