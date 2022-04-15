Головні новини футболу 14 квітня: Динамо та Шахтар перемагають, збираючи гроші для України, сформовано півфінали ЛЄ і ЛК
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 квітня.
Національна збірна
Збірна України офіційно дізналась дати матчу з Шотландією та потенційного двобою з Уельсом за останню путівку на ЧС-2022. Окрім цього, збірна України отримала новий календар в Лізі націй. Олександр Петраков розповів, коли розпочнеться збір.
Динамо та Шахтар
Динамо виграло другий матч заради мирної України. Кияни здолали Галатасарай, а Бєсєдін та Буяльський влаштували шоу. Шахтар обіграв Лехію. Мудрик і Ракицький провели розкішний матч, а 12-річний хлопчик з Донеччини забив переможний гол.
Гравець Динамо виявився сином одного з керівників "ЛНР". Київський клуб негайно позбувся брехуна, якого підібрали з Шахтаря. Шахтар не отримав від Інтернасьйонала компенсацію за Алана Патріка – клуби придумали хитру схему. Ювентус цікавився декількома гравцями Шахтаря, але трансферам завадила Серія А.
Єврокубки
Визначилися півфінальні пари Ліги Європи 2021/22. Вест Хем розтрощив команду Тете і зіграє проти кривдника Барселони – Ярмоленко встиг створити момент. Айнтрахт пройшов Барсу в драматичній битві з п'ятьма голами. Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ.
Відомі півфінальні пари Ліги конференцій 2021/22. Помилка Качараби коштувала Славії вильоту, Рома завершила норвезьку казку, знищивши Буде-Глімт, а Лестер оформив камбек проти ПСВ.