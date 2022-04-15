Національна збірна

Збірна України офіційно дізналась дати матчу з Шотландією та потенційного двобою з Уельсом за останню путівку на ЧС-2022. Окрім цього, збірна України отримала новий календар в Лізі націй. Олександр Петраков розповів, коли розпочнеться збір.

Динамо та Шахтар

Динамо виграло другий матч заради мирної України. Кияни здолали Галатасарай, а Бєсєдін та Буяльський влаштували шоу. Шахтар обіграв Лехію. Мудрик і Ракицький провели розкішний матч, а 12-річний хлопчик з Донеччини забив переможний гол.

Гравець Динамо виявився сином одного з керівників "ЛНР". Київський клуб негайно позбувся брехуна, якого підібрали з Шахтаря. Шахтар не отримав від Інтернасьйонала компенсацію за Алана Патріка – клуби придумали хитру схему. Ювентус цікавився декількома гравцями Шахтаря, але трансферам завадила Серія А.

Єврокубки

Визначилися півфінальні пари Ліги Європи 2021/22. Вест Хем розтрощив команду Тете і зіграє проти кривдника Барселони – Ярмоленко встиг створити момент. Айнтрахт пройшов Барсу в драматичній битві з п'ятьма голами. Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ.

Відомі півфінальні пари Ліги конференцій 2021/22. Помилка Качараби коштувала Славії вильоту, Рома завершила норвезьку казку, знищивши Буде-Глімт, а Лестер оформив камбек проти ПСВ.