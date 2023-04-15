Україна

Стартував 21-й тур УПЛ. Кривбас сенсаційно поступився Минаю. Юрій Вернидуб настільки був обурений діями арбітра, що облаяв його після гри і отримав вилучення. Колос здолав Інгулець і наблизився до зони єврокубків.

А от у останньому матчі дня трапилася ще більша сенсація. Динамо не змогло обіграти Рух, вдовольнившись лише нічиєю. Вперше в історії кияни втратили очки з "жовто-чорними", а Мірча Луческу після гри розкритикував ветерана команди і натякнув на розмову з Суркісом.

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Трансфери

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